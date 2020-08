Club-Ehrenpräsident Roth wird 85: "Ich leide schon noch mit"

Schmelzer, Böbel und der finanzielle Niedergang des Club

Die Zeit nach der ersten Roth-Ära sollte zur bittersten des 1. FC Nürnberg werden. Fast schuldenfrei übergab Roth den Verein an seinen Nachfolger Gerd Schmelzer und dessen Schatzmeister Ingo Böbel. Wie desaströs die mit dem Club umgingen, wurde in aller Deutlichkeit erst in den 90er-Jahren klar.

Auf 23 Millionen D-Mark beliefen sich die Schulden Anfang 1992. Daneben kursierten Schwarze Kassen, Geld wurde an der Buchführung vorbeigeschleust, private Flugreisen, Spesen und Co. - der Club war zu einem Selbstbedienungsladen mutiert. Die Fans tröstete es wenig, dass in der Ära Schmelzer 1985 der Wiederaufstieg in die Bundesliga gelang und 1988 sogar die Qualifikation für den UEFA-Pokal.

Um junge, hungrige Spieler wie Hans Dorfner, Dieter Eckstein, Roland Grahammer oder Stefan Reuter wurde eine Mannschaft geformt, die durchaus für Furore sorgte. Doch finanziell hatten Schmelzer und Böbel, die den "Club 2000" ausgerufen hatten und den Verein zukunftsfähig aufstellen wollten, den 1. FC Nürnberg an seine Grenzen gebracht.