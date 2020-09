Clevere Augsburger verpassen Dortmund eine Niederlage

Starke Nummer von Caligiuri

Die Augsburger gingen nach dem Torerfolg selbstbewusst in die zweite Hälfte und agierten offensiv jetzt mutiger. Dortmund wirkte derweil ratlos. Und so musste das Team von Lucien Favre in der 54. Minute erneut den Schwaben beim Jubeln zusehen.

Florian Niederlechner hatte einen Traumpass auf Caligiuri in den Strafraum geschickt. Bedrängt von Thomas Meunier spekulierte der Ex-Schalker jedoch nicht auf einen Elfmeter, sondern setzte sich durch und brachte den Ball an Roman Bürki vorbei im Tor der BVB-Elf unter. Es stand durchaus verdient 2:0 für Augsburg. Das Herrlich-Team musste jetzt allerdings clever agieren, um sich den Sieg, wie bei der 3:5-Niederlage im Januar, nicht mehr aus der Hand nehmen zu lassen.

Doch das Dortmunder Spiel blieb ineffektiv, die Fehlpässe häuften sich. Zudem fehlte den Schwarz-Gelben vor dem Tor der letzte Biss. In der Schlussoffensive scheiterte Mats Hummels (84.) noch frei vor Gikiewicz an dessen Fuß. Auch Haalands (89.) Schuss entschärfte der Keeper. Augsburg spielte mit der Zwei-Tore-Führung im Rücken weiter mutig nach vorne. In der Nachspielzeit vertänzelte dann Alfred Finnbogason sogar noch das 3:0. Die Überraschung war perfekt. Augsburg setzte sich mit 2:0 durch und übernahm damit sogar vorübergehend die Tabellenführung.