Clever gespielt - Fürth gelingt Sieg gegen Dresden

Nach dem 0:0 gegen den Hamburger SV verzichtete Trainer Damir Buric trotz der kurzen Regenerationszeit auf eine große Rotation. Lediglich im Mittelfeld verdrängt Yosuke Ideguchi Julian Green, der auf der Bank Platz nahm. Dresdens Coach Maik Walpurgis vertraute auf die Elf, die zuletzt das 1:0 gegen den VfL Bochum eingefahren hatte.

Die Mannschaften starteten auf Augenhöhe. Die erste dicke Chance der Partie hatte Fürths David Atanga in der 11. Minute, der Ghanaer zog aber knapp rechts am Tor vorbei. Auch die zweite Chance gehörte den Gästen. Atanga steckte auf Ernst durch, der den Ball allerdings ins Außennetz schickte. In der 39. Minute war dann Dresden am Zug. Rico Benatelli zog aus guter Position ab, doch Kleeblatt-Keeper Sascha Burchert war im kurzen Eck auf dem Posten und klärte reaktionsschnell zur Ecke. Kurz vor der Pause verpassten die Hausherrn dann die Führung: Nach einem Freistoß legte Marco Hartmann per Kopf in die Mitte ab, Dumic kam aus kurzer Distanz völlig frei zum Abschluss, traf aber nur die Oberkante der Querlatte. Es blieb beim 0:0.

In der zweiten Hälfte mehr Dampf im Spiel

Die Fürther kamen gut aus der Kabine und drängten Dresden zunächst in die Defensive. Doch dann drehten auch die Gastgeber auf. Moussa Koné (50.) tauchte freistehend vor Burchert auf, der SpVgg-Keeper blieb aber Sieger. Im Gegenzug zog Lukas Gugganig (51.) aus der Distanz ab, sein Schuss streift nur um Millimeter am rechten Pfosten vorbei.

In der 85. Minute klingelte es dann endlich im Kasten: Nach starker Vorarbeit von Maximilian Wittek hämmerte Daniel Keita-Ruel das Leder an Schubert vorbei zur verdienten 0:1-Führung der Fürther in die Maschen.