vor 20 Minuten

Claudio Pizarro: Erst Urlaub, dann zum FC Bayern?

Der frühere FC-Bayern-Stürmer Claudio Pizarro hat mit 41 Jahren seine Karriere beendet. In einer Pressekonferenz deutete der Publikumsliebling an, dass er sich ein Engagement beim FC Bayern, in welcher Rolle auch immer, vorstellen könnte.