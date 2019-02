City-Slalom Stockholm: Geiger überrascht mit Platz zwei

Den ersten Finallauf konnte die 29-Jährige Christina Geiger noch offen gestalten und ging mit nur einer Hundertstelsekunde Rückstand in den entscheidenden zweiten Durchgang. Am Ende lag Doppel-Weltmeisterin Shiffrin um 0,27 Sekunden vorn.

Bestes Weltcup-Ergebnis

Die Amerikanerin sicherte sich damit auch vorzeitig zum sechsten Mal in ihrer Karriere die Disziplin-Wertung im Slalom. Für Geiger bedeutete der zweite Rang das beste Weltcup-Resultat ihrer Karriere. Zuvor war sie nur 2010 am Zauberberg in Semmering als Dritte aufs Podest gefahren.

Zenhäusern siegt bei den Männern

Mit ihrer starken Vorstellung tröstete sich Geiger auch ein wenig über ihre unglücklichen Auftritte bei der WM hinweg. Mit dem Team verpasste sie als Vierte eine Medaille nur hauchdünn, im Slalom schied sie im zweiten Lauf auf Top-Acht-Kurs liegend aus. Auf ihrem Weg ins Finale in Stockholm schaltete die Oberstdorferin unter anderem Riesenslalom-Weltmeisterin Petra Vlhova (Slowakei) und die Schwedin Frida Hansdotter aus. Für den zweiten Platz erhielt sie 35.000 Schweizer Franken Preisgeld.

Bei den Männern ging der Sieg an Ramon Zenhäusern aus der Schweiz. Marcel Hirscher aus Österreich sicherte sich die kleine Kristallkugel für den besten Slalom-Fahrer. Deutsche Fahrer waren nicht am Start.