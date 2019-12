19.12.2019, 16:34 Uhr

City-Biathlon abgesagt, Vierschanzentournee nicht gefährdet

Noch mangelt es in Bayern an Schnee für Wintersport-Events. Der City-Biathlon in Garmisch-Partenkirchen wurde bereits abgesagt. Das Springen der Vierschanzentournee ist nicht gefährdet. Auch der Auftakt in Oberstdorf soll wie geplant stattfinden.