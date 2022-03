Christoph Glötzner: Zwischen Abitur und Paralympics

Eine Woche vor dem Abflug nach Peking wollte Christoph Glötzner kein Risiko eingehen. Zwei negative PCR-Tests mussten die Athleten vor der Abreise nach Peking vorlegen. Damit nichts schief ging, hatte sich Christoph Glötzner selbst in Isolation begeben. In seinem Elternhaus konnte er in eine separate Wohnung ziehen. Gespräche mit der Familie liefen dann nur über Videochat oder auf der Terrasse im Freien.

Kindheitstraum geht in Erfüllung

Dieses Opfer ist es dem Sportler allerdings wert: "Da ist ein richtiger Kindheitstraum jetzt in Erfüllung gegangen. Es war eigentlich schon seit ich klein war mein großer Traum und mein großes Ziel, bei den Paralympics irgendwann am Start zu sein." Für Peking hat sich Christoph Glötzner vorgenommen, möglichst viele Erfahrungen zu sammeln und die Zeit zu genießen. Ganz nach dem Motto: Dabeisein ist alles. In der Nacht auf Donnerstag geht er im Riesenslalom an den Start. Seinen Blick hat er aber schon fest auf die Paralympics in Italien 2026 gerichtet. "Langfristig sind meine Ansprüche auf jeden Fall höher. Ich will in Italien gerne Gold holen."

Disziplin für Sport und Schule

Den nötigen Ehrgeiz und die Selbstdisziplin hat der 18-Jährige jedenfalls. "Aber das muss man auch als Eigenschaften mitbringen, wenn man das alles gleichzeitig handhaben will: die Schule gut absolvieren und im Sport was reißen." Neben der Vorbereitung auf die Paralympics macht Christoph Glötzner in diesem Jahr nämlich auch sein Abitur. Nach den Trainingseinheiten heißt es also noch: für die Schule lernen. "Man gewöhnt sich daran, diszipliniert zu sei. Man beißt sich halt durch alles durch. Man wird eigentlich bloß stärker davon."

Volle Unterstützung in Neumarkt

Wenn Glötzner sein Paralympics-Debüt hat, feuert ihn auch seine gesamte Schule an. Weil Christoph die Tage vor der Abreise nicht mehr zum Unterricht gegangen ist, hat seine Klasse eine Überraschung organisiert: Per Live-Schalte haben sie ihm viel Erfolg in Peking gewünscht. Als Glücksbringer begleitet Christoph nun ein kleiner Stoff-Tiger. Denn, so sagt er selbst, wenn er ein Tier wäre, dann ein Tiger. Elegant, schnell und kraftvoll.

Schwerer Unfall als Dreijähriger

Als Dreijähriger hatte Christoph einen folgenschweren Unfall mit einem Rasenmäher-Traktor. Er verlor dadurch sein rechtes Bein. Sein damaliger Arzt im niederbayerischen Osterhofen - selbst amputiert - motivierte ihn damals zum Skifahren auf einem Bein. Bis heute ist er ein großes Vorbild für Christoph. Nach dem Abitur will er nämlich Medizin studieren. "Weil ich eben auch helfen will. Ich will was Gutes zu der Welt beitragen."