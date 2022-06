Christoph Daferner - ein Mario Gomez für den 1. FC Nürnberg

Offensivmann Kwadwo Duah kommt aus St. Gallen

In der vergangenen Woche hatte der 1. FC Nürnberg bereits den Wechsel von Kwadwo Duah an den Valznerweiher bekanntgegeben. Der 25-jährige Schweizer, der in London geboren ist, kommt mit der Empfehlung von 12 Toren in 49 Spielen für den FC St. Gallen aus der Super League, der höchsten Spielklasse der Schweiz.

Nürnberg hatte sich bereits seit einem Jahr intensiv um Stürmer Duah, der auch im Mittelfeld spielen kann, bemüht. Sportdirektor und Verhandlungspartner in St. Gallen war der ehemalige "Clubberer" Alain Sutter.