Christmas Challenge Murnau - das "Blaue Land läuft"

Bei der Christmas Challenge Murnau kann jeder selbst entscheiden, wann, wo und wie lange er aktiv sein möchte. Wegen der gestiegenen Energiekosten sowie der Wünsche vieler Teilnehmer wird es keine vorgegebene Strecke mehr geben.

"Jeder, wie er mag"

"Jeder, wie er mag - ob als Läufer, Wanderer, Walker oder Rollifahrer. Und bei jeder Aktivität über fünf Kilometer, bei Rollis 2,5 Kilometer, gibt es dann ein Los für sehr wertvolle Preise," erklärt Veranstalter Dietmar Neugebauer.

Das Ganze funktioniert über eine App, die man bei der Anmeldung herunterlädt. Die Challenge geht bis zum 6. Januar.Durch das individuelle Laufen lässt sich das Benzin für die Anreise sparen. Für die eingesparten Kosten gibt es eine Spendenmöglichkeit zu Gunsten der Ukraine von "Das Blaue Land Hilft".

Doch die Teilnehmer können sich auch persönlich kennenlernen: "Wir treffen uns am Samstag, den 17.12, hier in Murnau beim Run and Meet. Wir treffen uns im Murnauer Süden, am Murnauer Moos mit Bergpanoramo und jeder macht das, was er machen will. Danach gibt es Lebkuchen und alkoholfreies Weißbier", sagt Neugebauer.

Die Startgebühr für die Challenge beträgt 12 Euro, für Rollstuhlfahrer 6 Euro.