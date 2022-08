Christina Hering: "Alle meine Vorstellungen wurden übertroffen"

"Ich kann's noch nicht so ganz glauben, dass es vorüber ist. Wir kommen ja direkt vom Olympiastadion und haben dort nochmal die letzten Minuten dieser fantastischen Stimmung, die glaub ich die ganzen Tage war, miterleben dürfen", so Christina Hering. Die 800-Meter-Läuferin, die in München in unmittelbarer Nähe des Olympiaparks lebt, war noch sichtlich bewegt von den Emotionen, die sie erlebt hat. Ihr Fazit: "Meine Vorstellungen wurden übertroffen. München hat sich von seiner schönsten Seite präsentiert."

Und sportlich? Da war Hering mit dem Erreichen des 800-Meter-Finals, in dem sie Siebte wurde, zufrieden: "Ich glaube, ich kann mir nichts vorwerfen. Ich hab's probiert im Finale, bin nach vorne gegangen. Das war die richtige Taktik. Am Ende ist mir ein bisschen die Kraft ist ausgegangen. 800 Meter sind nun mal knallhart, die Konkurrenz ist echt stark gewesen. Ich hatte schon auch von einer Medaille geträumt, aber im Endeffekt ist es so toll, was ich erleben durfte.

Viele hätten ihr prophezeit, dass es sie beflügeln würde, vor Heimpublikum zu laufen. "Es war wirklich so verrückt, ich hatte so ein Selbstbewusstsein und konnte es so aufsaugen. Die ersten 600 Meter waren bei allen drei Rennen wie nichts. Es war wirklich so, dass es so beflügelt hat."