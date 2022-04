Christian Träsch: Champions League-Sieg "kein Selbstläufer"

Träsch: Champions League für den FC Bayern "kein Selbstläufer"

Ob er die Wette bereits in diesem Jahr verliert, da will er erst einmal abwarten. Die Münchner müssten nämlich erst einmal die nächste Runde überstehen: "Sie sind nah dran, aber das Viertelfinale gegen Villarreal ist kein Selbstläufer", erklärte der 34-Jährige. Der Kontakt sei aber nie abgebrochen, die Einlösung des Wetteinsatzes wäre also gewährleistet.

Prognose für die Bundesliga: "Bielefeld und Fürth gehen runter"

Der ehemalige Fußballprofi verfolgt das Geschehen auch jetzt noch. Seine Prognose für die 1. Bundesliga lautet: "Fürth wird runtergehen, Hertha schafft die Relegation und Bielefeld steigt direkt ab." Zur Wechselpanne beim FC Bayern München sagt er: "Es wird mehr darüber geredet, als es wirklich war. Es war nicht spielentscheidend."

FC Ingolstadt fehlt laut Träsch die Kontinuität

Auch die 2. Liga verfolgt er weiterhin. Die Partie seines ehemaligen Vereins FC Ingolstadt fand er "wirklich schlecht". Überhaupt sei dort nicht alles rund gelaufen. Durch die zahlreichen Trainerwechsel habe dort die Kontinuität gefehlt.

Zukunftsperspektive: Jugendtrainer

Einen solchen Job kann sich der ehemalige Spieler noch nicht vorstellen. Träsch möchte zwar Trainer werden, aber erst einmal nicht als Proficoach. Stattdessen möchte mit Jugendlichen arbeiten. Denen kann es dann ja auch über die Wette aus seiner Frühzeit als Fußballspieler erzählen.