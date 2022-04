Christian Gmünder wird neuer Trainer bei FC 05 Schweinfurt

Fußball-Regionalligist FC 05 Schweinfurt hat seinen neuen Trainer für die kommende Saison gefunden: Christian Gmünder kommt von der Bundesliga-U19 des SSV Ulm 1846 zu den Schnüdeln. "Christian vereint alle Eigenschaften, die wir gesucht haben", sagt Schweinfurts Sportdirektor Robert Hettich. Auch für FC 05-Geschäftsführer Markus Wolf ist Gmünder "genau der Richtige für den Weg, den wir gehen wollen: für einen soliden Aufbau, bei dem wir auch auf Talente setzen wollen."

Erfahrung mit Nachwuchstalenten

Vor seinem Engagement in Ulm arbeitete der 42-jährige Gmünder beim Zweitligisten FC Heidenheim, von 2016 bis 2018 als Co-Trainer der Profimannschaft unter Frank Schmidt, von 2018 bis 2020 in der Nachwuchsabteilung. Beim damaligen Zweit- und Drittligisten VfR Aalen war Gmünder zuvor als Leiter der Fußballschule und als Co-Trainer tätig. "Weil Christian als Trainer Talente entwickelt hat und in Nachwuchsleistungszentren tätig war, wird er in seinen Überlegungen immer auch den Schnüdel-Nachwuchs und die jungen Spieler der Region im Blick haben", sagt Sportdirektor Hettich.

Christian Gmünder: "Ich habe richtig Bock auf diese Aufgabe"

Als Profi war Gmünder unter anderem für den SV Waldhof Mannheim, Heidenheim und den SSV Reutlingen aktiv. Mit dem SC Pfullendorf war er in der damaligen Regionalliga Süd auch in Schweinfurt zu Gast. Gmünder will nach eigener Aussage das Potenzial der Schnüdel in der kommenden Saison ausschöpfen. "Ich habe richtig Bock auf diese Aufgabe und freue mich, gemeinsam mit der Mannschaft, dem Staff, den Vereinsmitarbeitern und den Fans die Entwicklung voranzutreiben und das Maximale herauszuholen", sagt der neue Trainer. Gmünders Vorgänger Tobias Strobl war am 1. April völlig überraschend entlassen worden. Strobl war erst im November 2019 vom FC Ingolstadt II auf die Trainerbank der Schnüdel gewechselt.