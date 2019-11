Christian Falk: Kovac bot selbst die Trennung an

1:5-Klatsche am Samstag gegen Frankfurt, wenig überzeugende Leistungen der Bayern-Kicker in den letzten Wochen. Trotzdem hatten die Bayern-Bosse heute früh eigentlich nicht vor, ihren Trainer Niko Kovac zu entlassen, meint Christian Falk. "Der entscheidende Faktor war aber dann, dass Niko Kovac selbst im Laufe der Gespräche - die den ganzen Tag geführt wurden - vermittelt hat, dass er jetzt nicht mehr den rechten Glauben hat, dass er die Kurve kriegt", so der Sportredakteur.

"Nachdem er selbst seinen Rücktritt angeboten hat, war dann auch dem letzten klar, man muss jetzt den Schlussstrich ziehen. Und man hat sich dann in beidseitigem Einvernehmen auch getrennt. Das hat der ganzen Sache eine Wende gegeben." Christian Falk, Sport-Bild