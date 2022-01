Neuanfang: Eriksen kehrt in Profi-Fußball zurück

"Es ist fantastisch, dass Christian nun zu uns gehört - auch wenn seine Verpflichtung natürlich länger als sonst üblich gedauert hat", sagte Brentfords Sportchef Phil Giles mit Blick auf die umfassenden medizinischen Untersuchung der vergangenen Tage: "Unsere Fans können sicher sein, dass wir unserer Sorgfaltspflicht in vollem Umfang nachgekommen sind. Christian ist in der bestmöglichen Verfassung, um in den Profifußball zurückzukehren."

Eriksen will zur Weltmeisterschaft 2022

Eriksen kennt die Premier League gut. Von 2013 bis 2020 hatte Eriksen beim ebenfalls aus London stammenden Traditionsklub Tottenham Hotspur gespielt. Der Däne hofft, in seiner alten Heimat wieder Fuß zu fassen und seine Karriere auf höchstem Niveau fortsetzen zu können. Außerdem will er bei der Weltmeisterschaft in Katar in diesem Jahr teilnehmen.

Sein Trainer ist überzeugt: "Wir haben die unglaubliche Chance genutzt, einen Weltklassespieler zu holen", sagte Frank: "Er hat individuell hart gearbeitet, aber wir müssen ihn fit für die Spiele machen. Wir wollen ihn zurück zu seinem höchsten Level führen - darauf freue ich mich."