Choupo-Moting und das Champions-League-Date mit dem "Ex"

"Er hat seine Sache gut gemacht, er hat seine Sache ordentlich gemacht." Das Lob von FC-Bayern-Trainer Hansi Flick für Eric Maxim Choupo-Moting nach dem 1:0-Sieg bei RB-Leipzig fiel verhalten aus.

Erwartungsgemäß. Denn Flick vermeidet es so oft wie möglich, einzelne Spieler herauszustellen. Der Trainer schätzt das Kollektiv und genießt im Stillen, dass seine Mannschaft auch von starken Einzelkönnern lebt.

Seit dem Ausfall von Torgarant Robert Lewandowski fehlt einer dieser starken Einzelkönner. Choupo-Moting sprang gegen Leipzig ein und holte sich Flicks dezentes Lob.

FC Bayern und Choupo-Moting müssen sich noch finden

Rund lief längst nicht alles. Das auf Lewandowski zugeschnittene Offensivspiel der Bayern krankte - auch, weil sich die Mannschaft erst auf die Laufwege des "Neuen" im Sturmzentrum einstellen muss. Leipzig war erst Choupo-Motings zweites Bundesligaspiel für die Bayern von Beginn an. Insgesamt stand er in der Liga in 17 Spielen nur 510 Minuten auf dem Platz.