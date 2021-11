FC Bayern: Choupo-Moting positiv auf Corona getestet

Bayern München kommt in Sachen Corona nicht zur Ruhe: Nun wurde Eric Maxim Choupo-Moting positiv auf das Virus getestet. Ihm gehe es "den Umständen entsprechend gut", teilte der Rekordmeister am Mittwoch mit.

Der 32 Jahre alte Stürmer, der sich zuvor schon als Kontaktperson in Quarantäne befunden hatte, bleibt damit in häuslicher Isolation. Choupo-Moting ist angeblich nicht geimpft. Immerhin kann Trainer Julian Nagelsmann im Bundesliga-Heimspiel am Samstag gegen Arminia Bielefeld wohl wieder mit Niklas Süle und Josip Stanisic planen.

Süle und Stanisic zurück im Training

Die beiden Profis, die positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, kehrten am Mittwoch auf den Trainingsplatz zurück. Nationalspieler Süle absolvierte gemeinsam mit Dayot Upamecano, der das Champions-League-Spiel bei Dynamo Kiew (2:1) wegen einer Gelbsperre verpasst hatte, eine individuelle Konditions-Einheit mit Ball.

Stanisic drehte einige Laufrunden. Das Duo hatte sich in häuslicher Isolation befunden, konnte sich zu Beginn der Woche aber freitesten. Wann Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala und Michael Cuisance, die sich aktuell als Kontaktpersonen in Quarantäne befinden, wieder zur Verfügung stehen, ist offen.

Zwei Profis wohl mittlerweile geimpft

Zudem sollen zwei der fünf zuletzt noch ungeimpften Profis inzwischen Corona-Impfungen erhalten haben. Nach BR-Informationen handelt es sich um die Nationalspieler Musiala und Gnabry.