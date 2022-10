Choupo-Moting entfacht Stürmerdiskussion beim FC Bayern neu

Manchmal ist es der Zufall, sind es die aus der Not geborenen Änderungen, die am Ende zu einer Lösung führen. Wochenlang sah sich Bayern-Trainer Julian Nagelsmann mit der Kritik konfrontiert, seiner Mannschaft fehle seit dem Weggang von Robert Lewandowski ein klassischer "Neuner". Gegen den SC Freiburg zwangen den Coach nun äußere Umstände dazu, es einfach mal auszuprobieren.

Kingsley Coman gelb-rot-gesperrt, Thomas Müller nach Rückenproblemen noch nicht wieder einsetzbar - Nagelsmann musste seine Offensivreihe umbauen. Er entschied sich für Eric-Maxim Choupo-Moting in der Startelf auf der klassischen Neunerposition, flankiert von Serge Gnabry, Sadio Mané und Leroy Sané.

Neuner-Position nahezu perfekt interpretiert

Und es funktionierte. Choupo-Moting glänzte beim 5:0-Erfolg am Sonntagabend als bewegliche Anspielstation, als Torvorbereiter und als Schütze des wichtigen 2:0 - und das nicht gegen "Laufkundschaft", sondern immerhin gegen den bisherigen Tabellenzweiten SC Freiburg. Sportdirektor Hasan Salihamidzic machte nach der Partie prompt eine klare Ansage: "Das ist die Benchmark. Daran müssen wir uns jetzt messen lassen."

Klar ist: Beim FC Bayern zählen nur Ergebnisse und Platz eins in der Bundesliga. Und da sind die Münchner noch nicht. Tabellenführer - mit vier Punkten Vorsprung - ist der 1. FC Union Berlin, der am Sonntag auch Borussia Dortmund schlug. Das soll sich aber möglichst schnell ändern, am besten sogar an den noch fünf ausstehenden Spieltagen in diesem Jahr, wie Serge Gnabry verkündete. "Bis zur WM-Pause wollen wir alle Punkte mitnehmen", sagte der Bayern-Angreifer.

Mehrwert für das Angriffsspiel

Mit der Spielfreude und Abschlussstärke von Sonntagabend könnte der Plan aufgehen. Choupo-Moting ragte in der Arena aber heraus und untermauerte mit seiner blitzsauberen Leistung, welchen Mehrwert ein klassischer Mittelstürmer auch nach der Ära Robert Lewandowski für das Angriffsspiel der Bayern haben kann.

Der 33-Jährige war vorne drin ein "guter Zielspieler", wie Trainer Julian Nagelsmann ausdrücklich feststellte. "Choupo hat es sehr gut gemacht. Sein Tor war herausragend, zwei gute Vorlagen, er ist ein guter Wandspieler gewesen. Er kann richtig gut Fußball spielen. Wir sind froh, dass wir ihn haben als zentrale Neun."

Gretchenfrage: Was wenn alle fit sind?

Choupo-Moting selbst hatte "Spaß" auf dem Platz, wie er sagte. "Ich freue mich über mein Tor, meine Vorlage und die Art und Weise, wie wir gespielt haben." Bleibt die Frage, ob Nagelsmann auch weiterhin auf ihn als "Neuner" setzt, wenn Coman, Müller und Sané (Muskelfaserriss) wieder fit und einsatzbereit sind. Auflösung vielleicht schon am Mittwoch im DFB-Pokal beim FC Augsburg (19.10., 20.45 Uhr/Radio-Livereportage auf BR24 Sport). Mindestens hat Nagelsmann in Zukunft eine Offensivoption mehr.