CHL-Auslosung: Straubing Tigers treffen auf Genève-Servette

In der Champions Hockey League 2020/21 treffen die Straubing Tigers auf den Schweizer Genève-Servette Hockey-Club. CHL-Präsident Peter Zahner und CHL-CEO Martin Baumann zogen am Mittwoch Abend nach dem Zufallsprinzip 32 Mannschaften und losten so 16 Paarungen aus. Für die Straubing Tigers ist es die erste Champions Hockey League-Teilnahme.

CHL startet am 6. Oktober

Beginnen wird die diesjährige Champions Hockey League Saison am 6. Oktober 2020. Dieses Datum war ursprünglich für Spieltag fünf vorgesehen. Das bedeutet, dass die CHL-Saison um vier Spieltage gekürzt wird, was eine Anpassung des Spielformats zur Folge hat. Insgesamt werden zwischen Oktober und Februar 61 Spiele über neun Spieltage gespielt.

Gespielt wird im K.O. Modus

Die Saison startet unmittelbar im K.O.-Modus. Gespielt wird von der ersten Runde, den Sechzehntel-Finals, bis einschließlich den Halbfinals mit Hin- und Rückspiel, wobei das Gesamtergebnis über das Weiterkommen entscheidet. Das Finale soll am 9. Februar 2021 stattfinden.