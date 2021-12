China präsentiert die Olympiastätten, aber nicht für alle

Chinas kommunistische Partei will vorgeben, was berichtet wird. Nicht dazu gehört, was in der Region Sichuan passiert. In der hat die Regierung einen Polizeistaat errichtet. Hunderttausende von Uiguren sollen in Umerziehungslagern verschwunden sein. Peking dementiert heftig.

Diplomatischer Boykott einiger Nationen aus Protest

Während sich die chinesischen Veranstalter bereits im Vorfeld feiern, werden die Proteste weltweit immer lauter. Einige Nationen, wie die USA, Kanada oder Großbritannien haben bereits einen diplomatischen Boykott verhängt. Im Zentrum der Proteste stehen die Menschenrechtsverletzungen und die praktisch nicht existente Pressefreiheit.

Präsident Xi Jinping sieht Kritik als "Politisierung des Sports"

Das sieht Xi Jinping ganz anders: "Jede Praxis der Politisierung des Sports verstößt gegen den Geist der Olympischen Charta", sagte der Präsident. Stattdessen betonte er, China sei einfach "zuversichtlich, sichere und großartige Spiele abzuhalten". So will China, dass über die Spiele berichtet wird.