Chelsea schmeißt Trainer Thomas Tuchel raus

Der FC Chelsea hat mit sofortiger Wirkung seinen Trainer Thomas Tuchel freigestellt. Der englische Premier-League-Klub reagiert damit überraschend schnell auf die Auftaktniederlage in der Champions League bei Dinamo Zagreb (0:1) und den schwachen Liga-Saisonstart.

Champions-League-Sieger und Welttrainer

Tuchel, im schwäbischen Krumbach geboren und als Trainer unter anderem beim FC Augsburg im Einsatz, hatten Chelsea im Januar 2021 übernommen und direkt zum Champions-League-Sieg geführt. Daneben gewann er den UEFA Super Cup und wurde anschließend vom Weltfußballverband FIFA als "Welttrainer des Jahres" ausgezeichnet.

Fehlstart in die Saison 2022/23

In der aktuellen Saison lief es für ihn und seinen Klub aber noch nicht rund. In der Premiere League kassierte Chelsea an den ersten sechs Spieltagen schon zwei Niederlagen. Der Champions-League-Auftakt missglückte mit einer 0:1-Niderlage bei Außenseiter Dinamo Zagreb.

Tuchel nimmt die Schuld auf sich

Danach wirkte Tuchel ratlos ("Ich bin sauer auf mich selbst, ich bin sauer über unsere Leistung. Ich habe das nicht kommen sehen.") und ahnte wohl schon Schlimmeres: "Wir sind klar nicht da, wo wir sein müssen und können. Also liegt es an mir."