Chelsea-Coach attackiert FC Bayern wegen Hudson-Odoi

Pikant: Nach englischen Medienberichten prüfe Chelsea sogar, den FC Bayern beim Fußball-Weltverband FIFA anzuzeigen. Denn die Kontaktaufnahme mit einem unter Vertrag stehenden Spieler ist erst dann erlaubt, wenn zunächst dessen Klub kontaktiert wurde. Gespräche zwischen den Bayern und Chelsea hat es allerdings noch nicht gegeben - obwohl sogar schon vermeintliche Angebote und Ablösesummen von knapp 40 Millionen Euro durch Internet und Medien geistern.

Dortmunds Jadon Sancho deutet Hudson-Odois Deutschland-Interesse an

Neue Nahrung bekamen die Spekulationen um einen möglichen Wechsel von Hudson-Odoi zum FC Bayern München durch Aussagen des Dortmunder Stürmers Jadon Sancho. "Callum und ich sind enge Freunde, wir haben zusammen in England gespielt", sagte Sancho im Dortmunder Trainingslager auf Marbella am Donnerstag (10.01.19): "Ich weiß, was er kann, er ist der nächste, der es schafft. Er ist sehr gut, sehr talentiert, schnell, hat gute Dribblingfähigkeiten. Ich habe ihm gesagt, dass die Bundesliga eine gute Liga ist. Und ich habe ihm gesagt, er soll das tun, was das Beste für ihn ist - wo er sich wohlfühlt."