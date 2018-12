Cheftrainer: Frauen bei Vierschanzentournee "nur Frage der Zeit"

"Wenn wir dieses Jahr die Großschanzen gut meistern, dort gut auf uns aufmerksam machen, dann denke ich wird der nächste Schritt auch kommen", so Bauer. Der Cheftrainer der deutschen Skispringerinnen wünscht sich, dass die Skispringerinnen in Zukunft an der Vierschanzentournee teilnehmen: "Die Vierschanzentournee ist natürlich der Klassiker". Bauer glaubt auch, es "ist es auch nur eine Frage der Zeit, bis es soweit sein wird".

Dass bisher keine Frauen dabei sind, liege an den Großschanzen, auf denen Weiten bis 140 Meter und mehr möglich sind: "In den letzten Jahren waren die Frauen noch nicht ganz so weit, es hat sich aber enorm entwickelt." Inzwischen seien solche Schanzen absolut kein Problem mehr für Skispringerinnen, und in diesem Jahr seien sie bei ihnen auch mit im Programm.

Rein körperlich seien die Voraussetzungen absolut gegeben: Zwar habe eine Frau nicht die gleichen dynamischen Kraftwerte wie ein Mann, Skispringerinnen bräuchten aber deswegen nur mehr Anlaufgeschwindigkeit.