Chaos vor Champions-League-Finale Folge von Karten-Betrug

Es habe sich bestätigt, sagte der französische Innenminister Gerald Darmanin am Montag, dass die "Hauptursache für die Verzögerung ein massiver, industrieller und organisierter Betrug mit gefälschten Tickets war".

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) kündigte ein unabhängige Untersuchung der Vorfälle an. Damit beauftragt wurde am Montag der ehemalige portugiesische Umweltminister Tiago Brandao Rodrigues.

Innenminister räumt "unangemessenen" Einsatz von Tränengas ein

Das Finale in der Königklasse konnte am Samstag (28.05.22) erst mit einer über halbstündigen Verspätung angepfiffen werden. Vor dem Spiel war es hinter den Eingängen der Kurve, die für die Anhänger des FC Liverpool reserviert gewesen war, zu großem Gedränge gekommen. Die Polizei schritt dabei auch mit Tränengas ein. Darmanin sagte, das Vorgehen der Behörden, die nicht erst seit dem Terroranschlag 2015 auch gegen das Stade de France beim Länderspiel der DFB-Elf höchst empfindlich reagieren, habe "Todesfälle verhindert".

Darmanin räumte ein, dass einige Beamte bei ihrem "unangemessenen" Einsatz von Tränengas gefilmt worden seien, sagte jedoch, es sei "unverhältnismäßig", die Polizei zu kritisieren. Sportministerin Amelie Oudea-Castera ergänzte, die französischen Behörden bedauerten die rund 2.700 Fans mit gültigen Tickets, die das Stadion wegen der Probleme nicht betreten konnten. Sie schlug vor, diese Zuschauer zu entschädigen.

Johnson enttäuscht über Behandlung englischer Fans

Der britische Premierminister Boris Johnson zeigte sich am Montag zeitgleich "äußerst enttäuscht" über die Behandlung der Fans aus England. Er forderte die UEFA auf, "im Rahmen einer umfassenden Untersuchung eng mit den französischen Behörden zusammenzuarbeiten" und die Ergebnisse zu veröffentlichen. Die Szenen vor dem Stadion bezeichnete er als "zutiefst beunruhigend und besorgniserregend".

Unmittelbar nach den Vorfällen vor dem Stadion hatte Darmanin den Zuschauern die alleinige Schuld für das Chaos gegeben. Insgesamt 238 Menschen mussten auch wegen Trunkenheit medizinisch versorgt werden, 105 wurden in Gewahrsam genommen, 39 davon in Haft. Die UEFA hatte mitgeteilt, die Zugänge seien "von Tausenden Fans blockiert" worden, "die gefälschte Tickets erworben hatten, welche in den Drehkreuzen nicht funktionierten".

Fanvertreter kritisieren eine einseitige Darstellung der UEFA

"Die Fans sind hier die Opfer eines Versagens der Organisation und sicherlich nicht die Schuldigen", sagte Ronan Evain vom Fanbündnis Football Supporters Europe (FSE) der ARD-"Sportschau". "Sie tragen keine Verantwortung für das Fiasko."