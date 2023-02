Chaos im Löwenkäfig – wie geht’s weiter beim TSV 1860 München?

Die Löwen sind mit großen Zielen in die Saison gestartet. Der Aufstieg sollte her, und lange haben sich die Münchner auch oben halten können in der 3. Liga. Die Lage in Giesing damals: Ungewohnt ruhig, fast schon harmonisch – doch seit Ende Oktober wurde es zunehmend unruhiger: Niederlagen, erste Zweifel am Trainer, der ein oder andere Unzufriedene in der Kabine, Absagen auf dem Transfermarkt –1860 schleppte sich in die Winterpause, hoffte, danach gestärkt wieder rauszukommen. Bislang umsonst. Die Bilanz 2023: fünf Spiele, ein Sieg, ein Unentschieden, drei Niederlagen. Und statt Ruhe wieder mal Löwenchaos.

Kommt Baierlorzer als Trainer?

Michael Köllner, nach der Auftaktniederlage gegen Waldhof noch mit Rückendeckung von Investor Hasan Ismaik, wurde vor 18 Tagen mittels 50+1 entlassen. Seitdem warten die Löwen auf einen neuen Trainer. Aussichtsreichster Kandidat: Achim Beierlorzer. Der Erlanger (noch bei RB Leipzig unter Vertrag) überzeugte am Unsinnigen Donnerstag bei einem Online-Trainer-Casting, fürs Spiel in Verl am Sonntag ist er aber noch kein Thema.

Aktuell auf der Bank: Der intern nicht unumstrittene Sportboss Günther Gorenzel, der auf einer Pressekonferenz bestätigte, dass es in Sachen Trainer "eine gewisse Tendenz von Seiten der Geschäftsführung gebe, dafür aber gewisse Voraussetzungen getroffen, und Details geklärt werden müssten". Namen kommentierte er allerdings nicht.

Gorenzel: "Sind selbst unser größter Gegner"

Gorenzels Ausbeute als Interimstrainer: Überschaubar. Ein Punkt aus zwei Spielen, zweimal leichtfertig Führungen hergeschenkt – unter anderem gegen den damals Tabellenletzten Meppen. Da verloren die Löwen sogar. "Momentan ist es so, dass wir selbst unser größter Gegner sind", so Gorenzel.

Momentan dümpelt 1860 im Mittelfeld der Liga herum, Präsident Robert Reisinger hat das Saisonziel trotz 16 ausstehender Spiele bei fünf Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz aufgegeben, zwischen Präsidium und Investorenseite herrscht dem Vernehmen nach wieder mal Eiszeit. Darunter leidet nicht nur die Mannschaft, sondern auch wieder mal die große Löwengemeinde.

Frage der Woche

Ist alles total festgefahren und die Saison abgehakt, oder gibt’s doch noch einen Hoffnungsschimmer?Chaos im Löwenkäfig – wie geht’s weiter beim TSV 1860 München?

