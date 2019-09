Chaos beim DFB - wird mit Präsident Keller alles besser?

Beeinflusste Wahlen, heimliche Zahlungen, Verdacht auf Steuerhinterziehung , Annahme von Luxusgeschenken. Die Liste ist lang, über die die letzten vier DFB-Präsidenten gestolpert sind. Dazu der Dauerstreit mit Fans und den Amateuren. Die Montagsspiele in der dritten Liga sind ein Dauerthema - dazu fühlen sich die Amateurvereine vom DFB vernachlässigt. Zu viel Geld geht ihrer Meinung nach in den Profibereich, zu wenig in den Amateurfußball.

Keller will die Verantwortung teilen

Keller will die Ärmel hochkrempeln und die Probleme beim DFB angehen. Seine Marschrichtung hat er bereits vorgegeben. "Es wird keine One-Man-Show geben. Viele Leute werden in der Verantwortung sein", stellte Keller klar: "Meine Hauptaufgabe wird sein, zum Dienstleister und Lobbyisten für jede Liga zu werden."

