Chancenwucher mit bitterem Ende: Ingolstadt verliert in Zwickau

0:2 endete das Drittliga-Duell zwischen dem FSV Zwickau und dem FC Ingolstadt 04. Dabei waren die Gäste über lange Phasen der Partie die spielbestimmende Mannschaft mit besten Tormöglichkeiten. Fast mit dem Abpfiff gelang den Sachsen, die im Tabellenkeller stecken, die überraschende Wende.

Capretti-Team dominierend

Die Schanzer zeigten insbesondere in der zweiten Spielhälfte tollen Angriffsfußball, feuerten aus allen Lagen, konnten aber die vielen kreierten Torchancen nicht erfolgreich abschließen. Das sollte sich am Ende rächen: In der 89. Minute erzielte Robin Ziegele das 1:0 für die Hausherren, in der 4. Minute der Nachspielzeit erhöhte Jan-Marc Schneider sogar auf 2:0. Dazwischen (90.+2) musste Ingolstadts Rico Preißinger noch mit der berechtigten Gelb-Roten Karte vom Platz.

Fünfte Niederlage in Serie

Trotz der guten Leistung fährt die Mannschaft von Trainer Guerino Capretti bereits im fünften Spiel in Folge als Verlierer nach Hause. Der Druck auf den Coach wächst gewaltig. Die Schanzer müssen aufpassen, nicht noch in den Abstiegsstrudel zu rutschen. Auf die Abstiegsränge haben sie nur noch sieben Punkte Vorsprung.

Für die Zwickauer war der erste Erfolg nach drei Spielen ohne Sieg dagegen ein kleiner Befreiungsschlag. Der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt für den Tabellen-19. nur noch einen Zähler.