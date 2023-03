"Chance genutzt" - Benedikt Doll gewinnt Einzel in Östersund

Benedikt Doll gewinnt sein erstes Weltcup-Rennen der Saison. Beim Einzel in Östersund blieb er am Schießstand fehlerfrei und zeigte auch auf der Strecke eine starke Leistung. Der Italiener Tommaso Giacomel (+1:09,5 / 1 Fehler) wurde Zweiter vor dem Norweger Vetle Sjaastad Christiansen (1:11,4 / 1). Für Doll ist es ein kleiner Befreiungsschlag in einer schwierigen Saison.

"Es war ein bisschen wie ein Trainingslauf, man war sehr viel alleine unterwegs", sagte Doll im ZDF, der zum ersten Mal ein Einzel gewinnen konnte und erstmals in einem Weltcup-Rennen fehlerfrei blieb. "Ich war total ruhig, total bei mir. Ich hatte überhaupt keinen Stress", sagte Doll.

Nawrath und Rees in Top-Fünf

Das mit der schwierigen Saison gilt nicht nur für Doll, sondern für das gesamte Männer-Team der deutschen Biathleten. Doch ebenso wie Doll gelang seinen Teamkollegen ein starker Auftritt in Schweden. Philipp Nawrath verpasste mit der besten Laufleistung nur knapp das Podest (1:51,4). Zwei Schießfehler waren am Ende allerdings zu viel. 40 Sekunden fehlten am Ende auf Christiansen. Und auch Roman Rees (2:02,1) verpasste mit einem Fehler im letzten Schießen ein Podest nur knapp und wurde Fünfter.

"Das liest man gerne - drei Leute in den Top Sechs. Sicher waren einige der Favoriten nicht am Start, aber auch die hätten es heute gegen Benni schwer gehabt", sagte Bundestrainer Mark Kirchner. "Es zeigt das, was wir auch wissen: Dass wir nicht so schlecht sind. Philipp Nawrath hat eine Saisonbestleistung geliefert. Roman Rees auch. Und Benni hat gezeigt, dass er nach wie vor zu den Besten gehört."

Doll: "Habe meine Chance genutzt"

Östersund gilt als das härteste Rennen im Weltcup Kalender. Besonders der lange, harte Anstieg ist für die Athleten eine echte Herausforderung. Die Zehn Grad unter Null, die am Donnerstag in Östersund herrschten, machten den Skijägern das Rennen zusätzlich schwer.

Am besten kam damit Doll zurecht. auch wenn er nicht begeistert von dem schweren Anstieg zu sein schien: "Man muss sich schon sehr gut einteilen. Nach dem ersten Mal denkt man: Oh Gott, ich muss da noch drei Mal hoch", sagte Doll und fügte an: "Ich habe heute meine Chance genutzt."

Dezimiertes Starterfeld wegen Corona-Infektionen

Denn der Corona-Virus hatte das Starterfeld stark ausgedünnt. Viele der Favoriten konnten nicht antreten. Sturla Holm Laegreid und Saison-Dominator Johannes Thingnes Bø fielen ebenso aus wie dessen Bruder Tarjei Bø fallen. Alle drei hoffen, im Laufe des Wochenendes noch einmal eingreifen zu können.

Durch den Ausfall von Laegreid sicherte sich Bø quasi im Krankenbett die große Kristallkugel für den Gesamtweltcup-Sieg. Die kleine Kristallkugel wanderte allerdings an seinen Landsmann Christiansen. Doll holte sich mit dem heutigen Ergebnis im letzten Einzel der Saison den zweiten Platz in der Disziplinwertung.