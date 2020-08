Champions League: Wolfsburg zieht gegen Barcelona ins Finale ein

Duell auf hohem Niveau

Barcelona war allerdings ein ganz andere Herausforderung als der Glasgow City FC, der vom VfL im Viertelfinale mit 9:1 nach Hause geschickt wurde. Asisat Oshoala jagte den Ball in der achten Minute ans Außennetz. Die nigerianische Starspielerin unterstrich gleich zum Start die Ambitionen der Spanierinnen. Wolfsburg kam aber immer besser ins Spiel. Joelle Wedemeyer (23.) versuchte es mit einem Direktschuss aus 20 Metern, doch Sandra Paños hielt ohne Probleme. Die bislang beste Chance für Barcelona hatte dann die Ex-Wolfsburgerin Caroline Graham Hansen auf dem Fuß. Nach einem tollen Solo zog sie im Strafraum nach innen, doch ihr Schuss flog ganz knapp am linken Pfosten vorbei. Svenja Huth verpasste ihre Chance zum Führungstreffer kurz vor der Pause. Sie bekam eine perfekte Flanke serviert, aber nicht genug Druck auf den Ball. Paños hielt die Null fest.

Rolfö trifft

Nach der Pause hätte beinahe ein Eigentor durch einen Kopfball von Maria Leon die Wolfsburgerinnen in Führung gebracht. Doch Paños war erneut glänzend zur Stelle. Ein Wolfsburger Tor lag aber schon in der Luft. Eingeleitet wurde es von Ewa Pajor, die quasi per Fallrückzieher vorlegte, der Schuss wurde allerdings abgeblockt und fiel Fridolina Rolfö (58.) vor die Füße. Die zögerte nicht und schoss zur 1:0-Führung für die Wölfinnen ein. Nur sechs Minuten später hatte Mariona Caldentey die Chance zum Ausgleich, doch sie hämmerte das Leder aus sechs Metern über das Tor von Friederike Abt. Barcelona erhöhte den Druck. Die VfL Defensive war gefordert. Mit Energie und Glück brachte das Team von Cheftrainer Stephan Lerch die Führung dann über die Nachspielzeit.