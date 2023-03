> Sport > Champions League: Warum schafft Bayern den Viertelfinal-Einzug?

Champions League: Warum schafft Bayern den Viertelfinal-Einzug?

Am Mittwoch steht das Achtelfinal-Rückspiel des FC Bayern gegen die Stars von Paris Saint-Germain an. Können die Münchner nach dem 1:0 in Paris den Sack gegen Messi, Neymar, Mbappé und Co im Rückspiel zumachen und ins Viertelfinale einziehen?