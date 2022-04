Viertelfinale: Villareal - FC Bayern in der Radio-Livereportage

Der FC Bayern geht am Mittwoch (21 Uhr | Radio Livereportage von BR24 Sport ) zwar als Favorit in das vermeintlich einfache Duell, doch der Europa-League-Sieger hat gute Spieler, einen besonderen Coach und ein stimmungsvolles kleines Stadion. Nachdem die Spanier in der Gruppenphase die starken Italiener von Atalanta Bergamo sowie Young Boys Bern hinter sich gelassen hatten, war im Achtelfinale kein Geringerer als Juventus Turin dran. Der Titelfavorit wurde nach einem 1:1 im Hinspiel in Villarreal dann in Turin mit 3:0 souverän aus dem Wettbewerb gefegt.

Nationalstürmer Gerard Moreno hofft, dass man gegen die Bayern "wieder Geschichte schreiben" wird. "Wir wissen natürlich, dass uns ein Favorit zugelost wurde, eine der besten Mannschaften der Welt. Aber gegen Juve dachten auch alle, wir würden untergehen", sagte der 29-Jährige vor dem Duell in der Königsklasse.

Das Spiel in der Radio Livereportage

Verfolgen Sie das Viertelfinal-Hinspiel am Mittwochabend (21.00 Uhr) im kleinen Estadio La Cerámica in der Radio Livereportage von BR24 Sport. Ihre Reporter sind Michael Küster und Edgar Endres.

