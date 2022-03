Champions-League-Viertelfinale: FC Bayern gegen FC Villareal

Nach Abschluss aller Achtelfinalpartien in der Champions League kennen die Münchner nun ihren Gegner für das Viertelfinale. Europa-League-Sieger Villarreal hatte sich im Achtelfinale gegen Juventus Turin durchgesetzt. "Die Champions League ist etwas Besonderes. Villarreal ist amtierender Europa League-Gewinner, das ist eine gute Mannschaft, keine Frage", sagte Hasan Salihamidžić zum Glückslos der Münchner. "Wir sind der FC Bayern und fahren mit viel Selbstvertrauen dort hin. Wir werden sie nicht unterschätzen."

"Jetzt kommen die Spiele, die zeigen, wie gut wir wirklich sind." Hasan Salihamidžić

Die Viertelfinal-Partien

Titelverteidiger FC Chelsea - Real Madrid

Manchester City - Atletico Madrid

FC Villareal - FC Bayern München

Benfica Lissabon - FC Liverpool

Müller: "Es wird nicht einfach"

Auch Thomas Müller kommentierte die Auslosung: "Wir freuen uns drauf, es wird nicht einfach." man habe "sie gegen Juve gesehen." Deshalb müssen wir "bis zur letzten Minute kämpfen, um jeden Ball."

Die Partien wurden am Freitag am UEFA-Sitz in Nyon ausgelost. Losfee war der ehemalige französische Fußballspieler Mikaël Silvestre. Das Hinspiel findet am 5./6. April in Spanien statt, das Rückspiel wird am 12./13. April in München ausgetragen.

Die möglichen Halbfinalpaarungen

Auch die möglichen Halbfinalpaarungen wurden ermittelt. In der ersten Halbfinalpartie trifft der Sieger von Manchester City gegen Atlético Madrid auf den Gewinner des Duells FC Chelsea gegen Real Madrid. Im zweiten Duell treffen die Gewinner des Duells FC Bayern gegen FC Villareal und des Spiels Benfica Lissabon gegen FC Liverpool aufeinander.