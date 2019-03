Bayern-Frauen mit Remis im Viertelfinal-Hinspiel in Prag

Die FCB-Damen waren in der ersten Halbzeit deutlich überlegen. Fortwährend drängten sie auf die Führung. Jovana Damnjanovic traf zwar (16.) in den gegnerischen Kasten, wurde aber wegen einer Abseitsstellung zurückgepfiffen. Kurz vor der Pause war der Ärger im Bayern-Lager noch größer. Zwei Mal reklamierten die Münchnerinnen auf Handelfmeter, doch keiner davon wurde gegeben. Besonders strittig war die Szene, als Prags Kapitänin Katerina Svitkova die Hand im Luftduell weit über dem Kopf streckte, um einen Kopfball (42.) ihrer Gegnerin zu verhindern. Das sah definitiv Bestrafens wert aus.

Führungstreffer und das 1:1 wie aus dem Nichts

Auch nach dem Pausenpfiff segelten fortwährend gefährliche Flanken in den Strafraum von Slavia Prag. Aber erst nach rund einer Stunde wurden die Münchnerinnen für ihren Einsatz belohnt. Die gerade eingewechselte Fridolina Rolfö (61.) traf aus kurzer Distanz zur überfälligen 1:0-Führung. Wie aus dem Nichts fiel dann aber der Ausgleich (72.) nach einem strammen Schuss von Svitkova. Völlig unbeeindruckt davon, zeigten sich die Bayern-Frauen weiterhin im Vorwärtsgang. Kristin Demann nickte einen Aufsetzer aus sechs Metern (87.) knapp am linken Pfosten vorbei. Die richtige Lücke fanden die Münchnerinnen aber auch in der Nachspielzeit nicht mehr. Und so mussten sie sich mit dem 1:1 zufrieden geben.