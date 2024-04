FC Bayern will Hürde Arsenal nehmen: "Nichts ist unmöglich"

Der FC Bayern hat am Dienstag (9. April, 21 Uhr in der Radioreportage) in der Champions League das Viertelfinal-Duell beim englischen Top-Klub FC Arsenal vor der Brust.

Zuvor hat man an der Säbener Straße noch die Niederlage gegen den 1. FC Heidenheim aufgearbeitet und sich die Meinung gesagt. "Jetzt ist es auch vorbei", sagte Sportvorstand Max Eberl vor dem Abflug. Nun "muss man auch ein Stück weit in diesem auch von Thomas Müller angesprochenen Kampfmodus nach London fahren". In der Champions League habe man immer sehr, sehr gut ausgesehen. Es sei zwar eine "hohe Hürde in London, aber wie heißt es so schön: Nichts ist unmöglich."

Fokussieren auf das, was jetzt kommt

Auch Tuchel sieht die große Herausforderung für sein gebeuteltes Team im ersten Viertelfinale der Saison 2023/24. "Arsenal ist aktuell die beste Mannschaft in der Premier League, das zeigen alle Statistiken. Sie sind in absoluter Topform." Für den Coach ist deshalb klar: "Es wird ein großer Test". Er erwarte "die gleiche Leistung, die gleiche Leidenschaft und ein anderes Ergebnis", wie im vergangenen Jahr im Viertelfinale gegen Manchester City. "Das ist das Level, das wir von uns erwarten". Und mahnte Richtung Mannschaft an: "Wir brauchen eine Leistung auf diesem Level."

Tuchel: "Wissen um unsere Stärken"

Tuchel stellte zudem klar: "Eine Saison ist nie verloren. Wir stehen verdient in der Kritik nach unseren Leistungen im Pokal und der Liga." Deshalb räumte der Fußballlehrer einmal mehr ein, dass die Konstanz in den Leistungen nicht so war, "wie wir es von uns erwarten". In der Champions League sei es dagegen bislang auf einem hohen Niveau gewesen. Allerdings, um ins Halbfinale einzuziehen, "brauchen wir zwei absolute Topleistungen".

Der Gegner wird nicht einfach zu knacken sein, denn Arsenal dominiert die schwierigste Liga der Welt, doch "wir wissen um unsere Stärken, wie wir ihnen wehtun wollen. Wir haben in der Champions League mehr Erfahrung, es ist anderer Fußball in der Champions League als in der Premier League. Das wollen wir zu unseren Gunsten nutzen."