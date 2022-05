Champions League: UEFA ändert Reform ab

Aber der Saison 2024/25 soll die Champions League in ihrem bisherigen Format Geschichte sein. Die bisherige Vorrunde mit Gruppen à vier Mannschaften wird, wenn der Vorschlag angenommen wird, abgeschafft. Stattdessen soll es ein Ligensystem geben, dass zur Teilnahme an der K.o.-Runde berechtigt. Dieser Plan steht auch nach dem Treffen der UEFA.

Keine Historien-Bonus für Vereine

Allerdings rückt die Europäische Fußballunion laut Informationen der Sportschau von ihren Plänen teilweise ab. Ursprünglich sollten historisch starke Teams trotzdem in der Champions League antreten dürfen, sollten sie sich in der Liga lediglich für die Europa League qualifiziert haben. Dafür sollen sollen zwei der vier neuen Startplätze an die beiden Länder gehen, deren Klubs in der Vorsaison in den europäischen Wettbewerben am besten abgeschnitten haben.

Weniger Spiele als geplant?

Die zwei weiteren Plätze, die nach der Vergrößerung des Teilnehmerfeldes von 32 auf 36 Teams zu vergeben sind, sollen an den Tabellendritten des fünftbesten Landes der Fünf-Jahreswertung gehen (derzeit Frankreich) und an den besten bislang nicht direkt qualifizierten Meister (derzeit Schottland).

Und noch einem weiterem Kritikpunkt begegnet die UEFA anscheinend: Im Ligensystem vor der K.o.-Runde ist nun im Gespräch, dass die Vereine künftig acht Spiele bestreiten, anstatt, wie es angedacht war, zehn Spiele. Bislang mussten die Vereine in der Gruppenphase der Champions-League sechs Partien spielen.

Das neue Ligensystem der Champions League

Das Ligensystem, das die Gruppenphase ablösen soll funktioniert auf Grundlage einer Gesamttabelle aller teilnehmenden Mannschaften. Daraus qualifizieren sich die besten acht Teams direkt für die K.o.-Runde. Die 16 folgenden Mannschaften sollen eine Play-off-Runde um die anderen acht Plätze im Achtelfinale austragen. An der K.o-Phase soll sich nichts ändern.