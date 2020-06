Champions-League-Turnier in Lissabon, München-Finale erst 2023

Die vom UEFA-Exekutivkomitee durch die Coronapause beschlossenen Änderungen betreffen vor allem Champions League und Europa League. Das Finale der Champions League findet am 23. August im portugiesischen Lissabon statt, der Europa-League-Sieger wird zwei Tage vorher in Köln ermittelt.

Finalturniere im K.o.-System

Beide Europacup-Wettbewerbe werden ab dem Viertelfinale in Form eines Blitzturniers im K.o.-System (ohne Rückspiele) durchgeführt. In Lissabon stehen mit dem Estádio da Luz, der Heimstätte von Benfica Lissabon, und dem Estádio José Alvalade XXI, Spielort von Sporting Lissabon, zwei Stadien für das Finalturnier zur Verfügung. Das Finalturnier der Champions League startet am 12. August - der FC Bayern München muss zuvor noch sein Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea (Hinspiel 3:0) am 7. oder 8. August bestreiten, RB Leipzig ist bereits für das Viertelfinale qualifiziert.

Das Final-8-Turnier der Europa League steigt am 21. August in Köln. Das Finalturnier soll aber auch in den nahen Stadien in Düsseldorf, Gelsenkirchen und Duisburg gespielt werden.