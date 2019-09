Champions League: Tottenham gewinnt Bayern-Generalprobe

"Das ist ein unglaublicher Sieg für uns, das ist genau das, was wir brauchten", schwärmte Tottenham-Coach Mauricio Pochettino nach dem Sieg: "Genauso müssen wir zusammenarbeiten." War er damit meinte: Bisher läuft es für die Nord-Londoner noch nicht wirklich rund in der neuen Saison.

Tottenham-Fehlstart in die Saison

Nur drei Siege in den ersten sieben Premiere-League-Spielen - Tottenham liegt schon zehn Puntke hinter Spitzenreiter FC Liverpool. In der Champions League hatten die "Spurs" am ersten Spieltag einen Sieg bei Olympiakos Piräus verschenkt. 2:2 hieß es am Ende nach zwischenzeitlicher 2:0-Führung für Tottenham. In der vergangenen Woche dann der Tiefpunkt: Tottenheim scheiterte im englischen Ligapokal an Viertligist Colchester United (4:5 nach Elfmeterschießen).

Unterzahl gegen den FC Southampton

Und auch das Spiel gegen den vom früheren Ingolstadt-Coach Ralph Hasenhüttl trainierten FC Southampton war geeignet, den "Spurs" einen weiteren Tiefschlag zu versetzen. Nach dem Führungstor von Neuzugang Tanguy Ndombele (24. Minuten) war Serge Aurier wegen wiederholten Foulspiels mit Gelb-Rot vom Platz geflogen, Tottenham in Unterzahl.

Torwart Lloris' Slapstick-Einlage

Dann sorgte der französische Weltmeister-Torwart Hugo Lloris für die Slapstick-Einlage des Tages. Anstatt eines weiten Befreiungsschlags wählte Lloris die Variante "spielender Torwart". Southamptons Danny Ings stibitzte den Ball (39.) zum Ausgleich. Doch Tottenham bäumte sich in Unterzahl auf, der überragende Harry Kane sorgte noch vor dem Seitenwechsel für die erneute Tottenham-Führung - und am Ende für den Sieg.