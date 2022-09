Champions League: Souveräner Bayern-Auftakt bei Inter Mailand

Müller und Hernández zurück in der Startelf

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann baute in Mailand fast auf die gleiche Elf wie beim Bundesliga-Spitzenspiel bei Union Berlin (1:1). Lediglich Lucas Hernández rückte für Dayot Upamecano in die Viererkette und in der Offensive sollte Thomas Müller anstelle von Jamal Musiala neben Sadio Mané für entscheidende Aktionen sorgen.

Sané mit Sahne-Abschluss zum 1:0

Während in der ersten Viertelstunde im Giuseppe-Meazza-Stadion noch alles nach einem offenen Schlagabtausch aussah, nahm der FC Bayern danach immer mehr das Heft in die Hand. Die Gäste ließen die Hausherren teilweise ideenlos und schwach ausschauen. Die Münchner zeigten herrlichen Kombinationsfußball und gingen in der 25. Minute verdient in Führung: Joshua Kimmich chippte das Leder von der Mittellinie aus hoch in den Lauf von Leroy Sané und hebelte damit die komplette Defensive der Italiener aus. Der 26-jährige Nationalspieler nahm die Kugel überragend mit, zog an Mailand-Keeper Onana vorbei und schob aus spitzem Winkel ins rechte Eck zum 1:0 ein.

In der 37. Minute vergaben die Gäste nach einem Powerplay gleich eine Dreifachchance zum 2:0. Erst scheiterte Alphonso Davies an Onana, anschließend vergab Müller beim Nachschuss und dann verfehlte Marcel Sabitzer knapp den Kasten.