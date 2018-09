18.09.2018, 11:58 Uhr

Champions League: Schalke 04 zum Auftakt gegen den FC Porto

Mit großen Hoffnungen startet Fußball-Bundesligist Schalke 04 in die neue Champions-League-Saison. In seinem ersten Spiel in der Königsklasse trifft Schalke-Coach Domenico Tedesco auf den FC Porto.