Champions League: Rekordmann Thomas Müller ist unverzichtbar

Rekord ist angesichts der Ziele "Schall und Rauch"

Müller mag aber gar nicht so recht daran denken: "Das ist was Schönes, wenn man nach der Karriere mal zurückblickt", sagte er in der Pressekonferenz vor der Partie gegen Barcelona am Donnerstag. "Aber für mich eine Durchgangsstation. Ich habe noch vor, ein paar Jahre zu spielen und hoffe, dass da noch ein paar Champions-League-Spiele dazukommen." Der Rekord interessiere ihn momentan wenig, so der Weltmeister von 2014. "In Anbetracht unserer Ziele gegen Barcelona ist das nur Schall und Rauch und nur nebenbei interessant."