Champions League: RB Salzburg darf endlich mitspielen

"Totales Fiasko", "größte Blamage im österreichischen Klubfußball": Die Kritik und der Spott waren riesig an jenem 24. Juli 2012. Red Bull Salzburg war in der Qualifikation zur Champions League gerade an den Halbprofis von F 91 Düdelingen aus Luxemburg gescheitert. Es war der Tiefpunkt einer Serie von Pleiten, Pech und Pannen auf dem Weg in die Königsklasse. Salzburg war endgültig zur Lachnummer im europäischen Fußball geworden.

Und jetzt? Nach elf (!) vergeblichen Anläufen sind die Salzburger endlich in der Champions League angekommen und haben ihr Trauma überwunden. Das Lampenfieber und die Vorfreude vor der mit Spannung erwarteten Premiere sind entsprechend groß.