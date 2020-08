Champions League: Paris nach Sieg gegen Leipzig im Finale

Früh deutete sich an, dass sich im Estádio da Luz in Lissabon ein einseitiges Spiel entwickeln könnte. Nach sechs Minuten schlenzte der per Steilpass geschickte Neymar den Ball freistehend an den Pfosten, eine Minute später lag das Leder erstmals im Leipziger Tor. Torwart Peter Gulasci hatte Neymar angeschossen, den Abpraller versenkte Kylian Mbappé. Glück für die Sachsen: Neymar hatte den Ball mit der Hand berührt.

Es dauerte gerade einmal sechs weitere Minuten, bis Paris St. Germain in Führung ging. Nach einem Freistoß von der linken Seite durfte Marquinhos fast unbedrängt aus fünf Metern einköpfen (13.). So hatte sich RB Leipzig den Start in das erste Champions-League-Halbfinale seiner Vereinsgeschichte sicher nicht vorgestellt.

Top-Chancen für Paris und Leipzig

Zumal Paris gewillt war, nachzulegen. In der 17. Minute tauchte Mbappé frei vor dem RB-Tor auf, Gulasci konnte parieren. Die eigenen Entlastungsangriffe der Leipziger verpufften bis dahin meist am gegnerischen Sechzehnmeterraum. Erst nach 25 Minuten wurde es erstmals gefährlich: Nach einem schnellen Konter schob Leipzigs Yussuf Poulsen eine scharfe Hereingabe aus rund acht Metern knapp am Tor vorbei.

Paris erhöht das Tempo - Leipzig kann nicht mitgehen

Leipzig agierte aber nur kurzzeitig auf Augenhöhe. Spätestens, als Neymar einen trickreichen Freistoß an den Pfosten setzte (35.) hatte man das Gefühl, dass sich Frankreichs Meister den den deutschen Tabellendritten zur Demontage zurechtlegt.

Der Argentinier Angel di Maria erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (42.). Die Pariser hatten mit ihrem aggressiven Pressing einen schlechten Pass von Torwart Gulasci abgefangen. Neymar hatte zwei Minuten später nach einem schnellen Konter sogar das 3:0 auf dem Fuß (44.).