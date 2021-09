Champions League: FC Barcelona ist "schwer greifbar"

Uli Hoeneß: Bayern ist Favorit

Anders als Nagelsmann sieht Uli Hoeneß den FC Bayern deutlich stärker als die Katalanen. "Eigentlich sind wir der Favorit, weil Barcelona aufgrund der Spielerverkäufe und der wirtschaftlichen Probleme nicht in Bestform sein kann", so der Ehrenpräsident der Bayern in der Bayern-1-Sendung Blaue Couch und formuliert seine Erwartungen für das Spiel am Dienstag: "Auf keinen Fall verlieren."

Der FC Barcelona, der lange als beste Mannschaft der Welt galt, habe laut Hoeneß seine Status als Vorbild für den europäischen Fußball verloren. "David Alaba hat mir mal erzählt, sein Traum ist es, in Barcelona zu spielen. Dann habe ich zu ihm gesagt: 'Willst du dann mit dem Präsidenten oder dem Insolvenzverwalter verhandeln?'", so Hoeneß.

Hoeneß: "Man muss auch mal Nein sagen."

Der FC Barcelona hat nach Angaben seines Präsidenten Joan Laporta 1,35 Milliarden Euro Schulden. Dies, gepaart mit den enorm hohen Gehaltskosten, führte im Sommer dazu, dass Barca den Vertrag von Superstar Lionel Messi nicht verlängern konnte und mehrere Spieler freiwillig auf Gehalt verzichteten.

Eine Entwicklung, die Hoeneß nicht verstehen kann: "Ich bin auch dafür, dass man an die Grenzen geht. Aber in dem Moment, wo das Ganze nicht mehr vernünftig refinanzierbar ist, muss man halt auch mal Nein sagen. Dann gewinne ich halt mal nicht die Champions League."