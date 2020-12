Champions League: Mönchengladbach trotz Niederlage weiter

Doppelpack von Benzema

Karim Benzema sorgte in Madrid schon in der ersten Halbzeit mit einem Doppelpack (9., 32.) für die frühe Entscheidung. Mönchengladbach fand nie zur Normalform und durfte am Ende froh sein, nicht höher verloren zu haben. Durch den Sieg sicherte sich Madrid am letzten Spieltag den Gruppensieg.