Champions League: Kovac will "Nummer eins bleiben"

Keine größere Rotation

Als Gruppenerster würde man anderen Gruppensiegern wie Real Madrid oder dem FC Barcelona in der ersten K.o.-Runde aus dem Weg gehen. Kovac kündigte an, dass er nach zuletzt drei Siegen "nicht allzu viel" in der Aufstellung ändern werde.

Serge Gnabry, der auf dem rechten Flügel des in den Niederlanden verletzt fehlenden Arjen Robben spielt, freut sich auf das Duell mit Ajax. "Als Offensiver hofft man natürlich auf so ein kleines Spektakel, am besten nur in eine Richtung", sagte der Nationalspieler. Die Mannschaft mit der "besseren Performance" und "mehr Willen" werde sich den Gruppensieg holen.