Champions League: Kovac hat Plan B im Kopf

Starker Gegner vor hitziger Kulisse

Auch ohne Süle und trotz deren gelungener Generalprobe gegen OFI Kreta ist ein Sieg für den FC Bayern bei den Griechen Pflicht. Auch wenn es bei der Abschlusskonferenz wieder mal mehr um Personalia (Süle-Ersatz, Javi Martinez, Thomas Müller!) ging, versuchte Kovac, den Blick aufs Spiel zu lenken (Anstoß: 21.00 Uhr/B5 aktuell überträgt die Partie live in voller Länge). "Bayern München will immer jedes Spiel gewinnen", so Kovac. "Wir wissen auch, dass wir gegen einen starken Gegner spielen, der gegen Tottenham ein 0:2 ausgeglichen hat. Es wird ein schwieriges Spiel. Aber wir gehen mit Sicherheit nicht rein und sagen: Was ist, wenn wir verlieren?"