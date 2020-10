Champions League in Corona-Zeit: Spiele mit Ungewissheit

Heimspiele von Bayern München in Mailand oder Madrid? Eine Niederlage am grünen Tisch? - auszuschließen sind diese Horrorszenarien in der kommenden Champions-League-Saison nicht. Corona stellt den Wettbewerb erneut vor große Herausforderungen. Die UEFA hat vor dem Start nun Regelungen und Lösungen für Spielverschiebungen oder infizierte Teams zusammengetragen. Das Motto lautet: Hauptsache durchkommen - egal wie.

Straffer Zeitplan mit Fragezeichen

Trotz des spätesten Saisonstarts der Geschichte muss bereits am 29. Mai 2021 der Nachfolger von Titelverteidiger Bayern München feststehen - schließlich drängt ab Juni die bereits verschobene Europameisterschaft. Entsprechend straff ist der Zeitplan. Die sechs Gruppenspieltage werden im Wochenrhythmus ausgetragen und müssen bis zum 28. Januar 2021 beendet sein.

Wie soll das inmitten der Corona-Risiken also durchgezogen werden? Die wichtigsten Punkte:

Bei einzelnen COVID-19-Fällen soll gespielt werden, Termin-Verlegungen sind erst vorgesehen, wenn einem Team weniger als 13 gemeldete Spieler zur Verfügung stehen, die Vereine dürfen dafür in extremen Fällen auch Spieler nach nominieren

Verhängt eine lokale oder nationale Behörde Beschränkungen oder Spielverbote, muss sich das Heimteam um einen neuen Spielort kümmern, wobei es alle Kosten selbst zu tragen hat. Ein kurzfristiger Heimrechttausch ist dabei ebenso möglich wie eine Verlegung an einen neutralen Ort. Versäumt der Klub eine rechtzeitige Organisation und Meldung, kann das Spiel am grünen Tisch 0:3 gegen den Gastgeber gewertet werden

Zuschauer sind von der UEFA generell zugelassen, die Partien werden allerdings wohl weitgehend vor leeren Rängen stattfinden. Ob vor Fans gespielt werden kann, legen die lokalen Behörden fest

Ist die Deadline der Gruppenphase nicht zu halten, entscheidet das UEFA-Exekutivkomitee über die Achtelfinalteilnehmer

Es droht eine chaotische Champions-League-Saison. Das Finale steigt dann voraussichtlich am 29. Mai 2021 im Istanbuler Atatürk-Olympiastadion. Ein Finalturnier wie in der vergangenen Saison soll es nicht geben. Die Bayern starten am Mittwoch gegen Atlético Madrid (BR24 Sport überträgt das Spiel in voller Länge ab 21 Uhr als Radio Livereportage auf B5 aktuell) in den Wettbewerb.