Champions League: Hoffenheim wartet weiter auf ersten Sieg

Joelinton (90.+2) war es, der der TSG mit seinem späten Treffer zumindest einen Punkt rettete. Andrej Kramaric hatte Hoffenheim per Doppelpack zwischenzeitlich 2:1 in Führung gebracht (33./46.). Für Lyon waren Bertrand Traore (27.), Tanguy NDombele (59.) und Memphis Depay (67.) erfolgreich - jeweils unter gütiger Mithilfe der Hoffenheimer Defensive.

Hoffenheim nun Dritter in der Gruppe

Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann ärgerte sich aber nicht nur über die Abwehrpatzer, sondern über einige vergebene Chancen - und gegen Ende des Spiels auch über den Schiedsrichter. Mit dem Spiel seiner Elf war er jedoch zufrieden, ebenso natürlich über den späten Ausgleich. Der, so Nagelsmann, könnte "tabellarisch vielleicht noch Bedeutung" haben.

Hoffenheim belegt nun nach drei Spielen mit zwei Punkten Rang drei in Gruppe F. Der Rückstand auf die zweitplatzierten Franzosen beträgt drei Zähler. Tabellenführer ist Manchester City: Das Team von Trainer Pep Guardiola siegte am Abend in Donezk 3:0 (2:0). Für die TSG wird damit der 7. November ein wichtiges, vielleicht schon vorentscheidendes Datum. Dann tritt der Bundesligist zum Rückspiel in Lyon an.