Champions-League-Hit an der Anfield Road: Klopp vs. Tuchel

Mainz, Dortmund und das Schwabenland - zwischen Jürgen Klopp und Thomas Tuchel gibt es viele Gemeinsamkeiten und Parallelen. Dazu zählen auch ihre Fähigkeiten als Fußballtrainer. Am Dienstag (18.09.18, 21.00 Uhr/ B5 plus) stehen sich beide Fußballlehrer im Duell zwischen dem FC Liverpool und Paris St. Germain an der legendären Anfield Road zum brisanten Vergleich in der Champions League gegenüber.

Viele Parallelen

Auch sportlich befinden sich beide in dieser Saison im Gleichschritt, Klopp landete mit den Reds in der Premier League fünf Siege in fünf Spielen, ebenfalls 15 Punkte aus fünf Partien holte Tuchel mit PSG in der Ligue 1. Weitere Gemeinsamkeit: Beide Erfolgscoaches kommen aus dem Schwabenland. Während Klopp vor 51 Jahre in Stuttgart das Licht der Welt erblickte, war es beim sechs Jahre jüngeren Tuchel das knapp 140 Kilometer entfernte Krumbach bei Ulm. Beide Trainer sammelten ihre ersten Erfahrungen im Profibereich als Trainer bei Bundesligist Mainz 05. Klopp übernahm den damaligen Zweitligisten 2001 und stieg drei Jahre später in die Bundesliga auf, Tuchel übernahm den Verein ein Jahr nach Klopps Abgang zum BVB.

Nach sieben Jahren inklusive zwei Meisterschaften und DFB-Pokalsiegen zog es Klopp weiter in die Premier League zu Liverpool. Tuchel folgte diesmal direkt auf Klopp und gewann in zwei Jahren bei den Schwarz-Gelben ebenfalls den DFB-Pokal. Nach Querelen mit der Vereinsführung musste Tuchel die Borussen verlassen und heuerte beim französischen Topklub PSG an.