Champions League: Gala-Bayern wollen jetzt das "Triple"

Kurz nach dem Spiel konnten die Bayern-Profis selbst noch nicht so recht glauben, was sie da geschafft hatten. Das 8:2 gegen den FC Barcelona - eine Mannschaft, die seit Jahrzehnten zu den Besten der Besten in Europa gehört - war eine Demütigung für den Gegner und ein Statement im Kampf ums "Triple". Nur noch zwei Siege, und der deutsche Rekordmeister könnte sich zum insgesamt sechsten Mal nach 1974, 1975, 1976, 2001 und 2013 die europäische Krone aufsetzen.

Nach der Glanzvorstellung mit historischer Dimension (noch nie hatte Barcelona in einem Champions-League-Spiel vier Gegentreffer in einer Halbzeit kassiert - in diesem Spiel gleich zweimal) zweifelt kaum jemand mehr daran, dass die Bayern ihren Traum am kommenden Samstag (23.08.2020) wirklich wahr machen. Egal ob Manchester City oder Olympique Lyon (Samstag, 21.00 Uhr) im Halbfinale wartet - in dieser Verfassung und mit dem Selbstvertrauen von 17 Pflichtspielsiegen in Folge im Rücken scheinen die Münchner derzeit unbezwingbar, auch und gerade weil alle betonten, die Konzentration weiter hoch halten zu wollen.