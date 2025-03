Mit Geheimwaffe Pernille Harder zum Traum vom großen Titel

Dass die Frauenmannschaft des FC Bayern mindestens genauso große Ziele hat wie seine Männermannschaft, ist mittlerweile keine große Neuigkeit mehr. Egal ob Liga, Pokal oder Champions League - die Münchnerinnen wollen um alle Titel mitspielen. Doch anders als die männlichen Kollegen sind sie diesem Ziel schon etwas näher. Schließlich steht am Samstag das DFB-Pokal-Halbfinale gegen die TSG Hoffenheim an, aus dem Wettbewerb hat sich das Kompany-Team schon lange verabschiedet.

FC-Bayern-Frauen: Auf dem Weg zu vielen Titeln

In den anderen Wettbewerben sind beide Mannschaften ziemlich im Gleichschritt unterwegs. In der Liga hat das Team von Alexander Straus am vergangenen Wochenende die Erzrivalinnen vom VfL Wolfsburg bezwungen und im Meisterschaftskampf wohl abgeschüttelt. Und in der Champions League steht am Dienstag das Hinspiel im Viertelfinale gegen Olympique Lyon (ab 21 Uhr live in der Radioreportage bei BR24Sport) an. Genauso wie die männlichen Kollegen erwartet die Münchnerinnen dort die stärkste Defensive des Turniers.

Olympique Lyon: "Weltklassemannschaft mit unfassbaren Einzelspielerinnen"

Doch während die Männer vom FC Bayern seit Jahrzehnten zum obersten Regal des europäischen Fußballs gehören, sind die FC-Bayern-Frauen dort noch nicht endgültig angekommen. Zweimal standen die Münchnerinnen im Halbfinale der Champions League, im Finale allerdings noch nie. Die Gegnerinnen von Olympique Lyon haben dort schon deutlich mehr Erfahrung, schließlich gab es bislang mehr Champions-League-Finals, die mit Lyon stattgefunden haben als ohne.

"Es ist eine Weltklassemannschaft mit unfassbar guten Einzelspielerinnen. Eine Top-, Top, Top-Mannschaft", sagt FC-Bayern-Spielerin Carolin Simon, die 2019 mit Lyon die Champions League gewinnen konnte, und fügt an: "Genau solche Gegner möchte man." Dass man solche Gegner auch besiegen kann, haben die Münchnerinnen bereits öfter unter Beweis gestellt. Ob FC Barcelona, FC Arsenal, Paris Saint-Germain - oder eben Lyon: Gegen fast jede Spitzenmannschaft hat der FCB schon einmal gewonnen.

Champions-League-Finale: "Deswegen sind wir hier"

Und so ist das Träumen vom ganz großen Titel eben mittlerweile auch Alltag in München. Auf die Frage, wie realistisch es sei, dass der FC Bayern trotz deutlich finanzstärkerer Klubs aus Spanien, England oder Frankreich ins Finale einzieht, antwortete Simon leicht irritiert: "Deswegen sind wir hier. Wir trauen uns das zu, keine Frage. Das ist unser Traum. Wir arbeiten dafür hart."

Pernille Harder: Schlüsselspielerin für den Erfolg

Um diesen Traum Realität werden zu lassen, ist es recht hilfreich, dass der FC Bayern mittlerweile nicht nur sehr viel Qualität in der Breite hat, sondern auch eine absolute Spitzenspielerin wie Pernille Harder. Der mit Lob eher zurückhaltende Trainer Alexander Straus geriet bei der Frage nach Harder sogar leicht ins Schwärmen. "In meinen Augen ist sie eine der besten der Welt", sagte Straus und nahm als Beleg das Spiel gegen Wolfsburg, in der Harder zweimal traf: "Sie war am Freitag auf einem ganz anderen Level. So wie sie sich im Sechzehner platziert hat, wie sie ihre Räume erschnüffelt hat und das richtige Timing gefunden hat. Außerdem arbeitet sie sehr hart."

Mit elf Toren in der Bundesliga und sechs Treffern in der Champions League ist die Bedeutung der 32-jährigen Dänin für den FC Bayern mehr als offensichtlich. Die Qualitäten, die ihr Trainer beschrieben hat, werden auch am Dienstag gefragt sein. Schließlich braucht es gegen die beste Defensive Europas einen hervorragenden Riecher, um die kleinen Räume zu finden, die sich bieten. Wenn Harders Riecher dann funktioniert, können Träume tatsächlich wahr werden.